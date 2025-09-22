Brescia sogna in grande L’Union stende la Giana

di Luca Mignani BRESCIA L’ Union Brescia ci ha preso decisamente gusto. E non si ferma più. Dopo il ko all’esordio con l’Arzignano, la squadra di Aimo Diana cala il poker battendo anche la Giana, dopo aver lasciato a secco Renate, Pro Vercelli e Trento. Miglior attacco del campionato: 13 reti. La vetta che appartiene a Vicenza e Lecco a braccetto dista due lunghezze. La Giana, invece, manca l’appuntamento con la continuità, dopo aver raccolto cinque punti nelle precedenti tre partite. Possesso palla, ma pochi morsi. Di tutt’altra pasta le Rondinelle. Che passano subito alla cassa. Cisco prende il largo nel duello esterno con Ruffini, sul cross Zenti respinge proprio sui piedi di Di Molfetta che, solo soletto tra Albertini e Lamesta, non si fa pregare e insacca accendendo il Rigamonti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

