brescia scontri con la polizia al corteo non previsto pro palestina

Brescia, 9 settembre 2025 - Manganellate e lacrimogeni da un lato, lancio di oggetti e persino pezzi di arredo urbano dall'altro. A finita così, con scontri violenti, una affollata manifestazione serale non annunciata nella giornata dei cortei e dello sciopero generale che aveva portato in piazza almeno cinquemila persone - ma gli organizzatori ne contano almeno il doppio - per chiedere lo "stop del genocidio a Gaza e il riconoscimento dello Stato Palestinese”. In serata è partito un corteo non annunciato per le vie del centro. Un folto gruppo di antagonisti si è ritrovato in piazza Duomo, dove si sono registrati i primi momenti di tensione al grido di "Fuori la Digos dalla piazza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

