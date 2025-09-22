Il giovane è stato trasportato a Brescia in elicottero e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Al momento si trova a lottare tra la vita e la morte. I carabinieri hanno acquisito i video effettuati nella notte ed hanno posto l'auto sotto sequestro. I giovani amici sono stati sottoposti agli esami tossicologici e all'alcol test, di cui si attendono ancora le risposte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Brescia, sale sul tetto dell’auto in corsa per fare un video: il 23enne è gravissimo