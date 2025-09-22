Brescia sale sul tetto dell’auto in corsa per fare un video | il 23enne è gravissimo
Il giovane è stato trasportato a Brescia in elicottero e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Al momento si trova a lottare tra la vita e la morte. I carabinieri hanno acquisito i video effettuati nella notte ed hanno posto l'auto sotto sequestro. I giovani amici sono stati sottoposti agli esami tossicologici e all'alcol test, di cui si attendono ancora le risposte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Brescia, sale sul tetto dell'auto in corsa per fare un video: grave un 23enne
Brescia, sale sul tetto dell'auto in corsa per fare un video: grave un 23enne - Nel breve filmato di un minuto e 12 secondi la ricostruzione dell'accaduto, con due ragazzi seduti in cima alla ... Come scrive tg24.sky.it