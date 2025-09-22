Brescia sale sul tetto dell' auto in corsa per fare un video | grave un 23enne
La ricostruzione di quanto è accaduto è tutta in un video registrato con il telefonino da chi ora sta lottando tra la vita e la morte in un letto di ospedale, un 23enne caduto dal tetto di un'auto in corsa dove era salito per realizzare una bravata da postare poi sui social. L'episodio è avvenuto ieri, prima delle 6 del mattino ad Esine, in alta Val Camonica. Protagonista un gruppo di sei amici che aveva trascorso la serata a una festa nella Bergamasca. Poi, una volta tornati in provincia di Brescia, i giovani, tutti tra i 18 e i 24 anni, escogitano la bravata, forse imitando video che girano sui social di 'planking' o di 'car surfing', pericolose challenge che prevedono di sdraiarsi in luoghi pericolosi, come per esempio, un'auto in corsa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: brescia - sale
Le nuove uscite della settimana a Brescia! Dal 18 al 25 settembre le nostre sale si riempiono di storie emozionanti, tra anteprime, anniversari e film evento da non perdere: Multisala Oz Honey Don’t – Una dark comedy travolgente tra misteri e ironia. - facebook.com Vai su Facebook
Brescia, sale sul tetto dell'auto in corsa per fare un video: grave un 23enne; Esine (Brescia), 23enne cade dal tettuccio di un'auto in corsa: è grave | Ipotesi sfida social; «Vola vola». Sale sul tetto della Panda per una bravata social e cade dall'auto in corsa: 23enne gravissimo.
Brescia, sale sul tetto dell'auto in corsa per fare un video: grave un 23enne - Nel breve filmato di un minuto e 12 secondi la ricostruzione dell'accaduto, con due ragazzi seduti in cima alla ... Lo riporta tg24.sky.it
Cade dal tetto dell’auto in corsa, il video del folle gioco - La vittima è un 23enne, ora in fin di vita in ospedale: al momento dell’incidente, avvenuto a Esine, stava registrando tutto con il cellulare. giornaledibrescia.it scrive