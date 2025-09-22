La ricostruzione di quanto è accaduto è tutta in un video registrato con il telefonino da chi ora sta lottando tra la vita e la morte in un letto di ospedale, un 23enne caduto dal tetto di un'auto in corsa dove era salito per realizzare una bravata da postare poi sui social. L'episodio è avvenuto ieri, prima delle 6 del mattino ad Esine, in alta Val Camonica. Protagonista un gruppo di sei amici che aveva trascorso la serata a una festa nella Bergamasca. Poi, una volta tornati in provincia di Brescia, i giovani, tutti tra i 18 e i 24 anni, escogitano la bravata, forse imitando video che girano sui social di 'planking' o di 'car surfing', pericolose challenge che prevedono di sdraiarsi in luoghi pericolosi, come per esempio, un'auto in corsa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

Brescia, sale sul tetto dell'auto in corsa per fare un video: grave un 23enne