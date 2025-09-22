Brescia grave dopo essere caduto dall' auto in corsa per una sfida social
Rischiare di morire per un video da postare sui social. Le immagini che state vedendo sono state scaricate dal cellulare di un giovane di 23 anni di Esine, provincia di Brescia: sono gli ultimi secondi prima dell'incidente, il volo dal tetto di un'auto in corsa. Una bravata che gli è quasi costata la vita, ora è ricoverato in ospedale in condizioni disperate. Sdraiato sul tetto, aggrappato alle barre del portapacchi, con lui un amico che filma e altri dentro la macchina. "Vola, vola, vai" urla il giovane a chi guida, l'auto corre a tutta velocità, finchè in una rotonda il ragazzo - stando alle prime ricostruzioni - perde la presa e viene scagliato sull'asfalto dove batte violentemente la testa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
