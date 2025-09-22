brescello come un set la processione col cristo e le elezioni di peppone

Girovagare a Brescello, lo scorso fine settimana, ha dato l’impressione di essere tornati indietro nel tempo. Oppure di essere nel bel mezzo delle riprese cinematografiche dei film di Peppone e don Camillo, oltre mezzo secolo fa. È stato un successo l’evento Parva Mundi, che ha portato tradizione, storia e cultura nel paese della Bassa, con due momenti a fare da catalizzatori di tutta la manifestazione. Sabato sera la processione con il ’Cristo Parlante’, proprio quello con cui don Camillo parlava nella chiesa brescellese: una folla ha preso parte al corteo a piedi dalla chiesa fino alle sponde del Po, a Foce Enza, dove è stata impartita la benedizione al Crocefisso, alla presenza delle autorità locali e di partecipanti arrivati anche da lontano, il tutto accompagnato dalle note della banda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

