Bremer Juve, nessuna decisione tecnica: la gestione del brasiliano è programmata per ammortizzare gli sforzi dopo il grave infortunio al crociato. La sua assenza dall’undici titolare contro l’ Hellas Verona aveva sorpreso molti, ma dietro la panchina di Gleison Bremer non c’è nessuna decisione tecnica. Al contrario, come spiegato dal Corriere dello Sport, si tratta del primo, concreto passo di un piano di gestione attento e programmato, studiato da Igor Tudor e dal suo staff per preservare un giocatore fondamentale per gli equilibri della Juve. Una strategia che ha radici lontane, legate al grave infortunio che ha condizionato la passata stagione del difensore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer Juve, spunta il retroscena dopo Verona: ecco perchè Tudor ha deciso di non schierarlo titolare al Bentegodi. Il motivo