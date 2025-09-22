Bremer Juve spunta il retroscena dopo Verona | ecco perchè Tudor ha deciso di non schierarlo titolare al Bentegodi Il motivo
Bremer Juve, nessuna decisione tecnica: la gestione del brasiliano è programmata per ammortizzare gli sforzi dopo il grave infortunio al crociato. La sua assenza dall’undici titolare contro l’ Hellas Verona aveva sorpreso molti, ma dietro la panchina di Gleison Bremer non c’è nessuna decisione tecnica. Al contrario, come spiegato dal Corriere dello Sport, si tratta del primo, concreto passo di un piano di gestione attento e programmato, studiato da Igor Tudor e dal suo staff per preservare un giocatore fondamentale per gli equilibri della Juve. Una strategia che ha radici lontane, legate al grave infortunio che ha condizionato la passata stagione del difensore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: bremer - juve
Bremer in Premier League? Due top club stanno tentando il brasiliano, ma per la Juve è incedibile: tutti gli aggiornamenti
Dalla Juve al Real Madrid, triplo cambio di maglia: “Non solo Bremer”
Juve, riecco Bremer: il brasiliano continua ad allenarsi, è in gran forma!
Fattore #Bremer. È un’altra #Juve senza il totem - X Vai su X
Solo uno spavento per Bremer nel post-partita di Verona-Juventus! Ecco cosa è successo al difensore brasiliano - facebook.com Vai su Facebook
Sancho-Juve, spunta un retroscena che avvicina il classe 2000 ai bianconeri; Retroscena Juve-Lazio: Rocchi felice di Maresca, ma spunta il caso delle immagini; Le notizie di calciomercato del 21 luglio.
Bremer a terra nel post partita di Verona Juve: svelate le condizioni del difensore bianconero. Ultime - Bremer a terra nel post partita di Verona Juve: tutti i dettagli sulle condizioni del difensore brasiliano Un sospiro di sollievo per Igor Tudor e per tutti i tifosi della Juventus. Scrive juventusnews24.com
Bremer in Premier League, perché la Juventus teme quella data - La Premier League mette nel mirino Gleison Bremer: spunta la data che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del difensore della Juventus. Riporta calciomercato.it