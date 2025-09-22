Brass in Jazz 2025-2026 | il concerto della vocalist newyorkese Nicole Zuraitis apre la stagione

Grande attesa per la stagione concertistica Brass in Jazz 2025-2026, fiore all'occhiello della Fondazione The Brass Group, ideata dal presidente e fondatore Maestro Ignazio Garsia, che quest’anno registra un segno più che positivo aumentando da 72 a 98 i concerti nella programmazione artistica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

