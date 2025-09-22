Brand identity | come crearla e rafforzarla

La brand identity costituisce l’insieme degli asset strategici, visivi e comunicativi che definiscono la percezione di un marchio. Non si limita agli aspetti grafici andando a integrare i valori, il posizionamento competitivo e le modalità di interazione con il pubblico. In un contesto di ipercompetizione e frammentazione dei canali digitali, la costruzione e il rafforzamento dell’identità di marca sono processi per garantire coerenza, autorevolezza e differenziazione sul mercato. Come si costruisce una brand identity. La definizione di una brand identity efficace è un processo multidimensionale che richiede analisi, pianificazione e implementazione coerente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

