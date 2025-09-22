Bracciale tennis | tutti lo vogliamo ma sappiamo perché si chiami così?

Storia di un torneo interrotto all'improvviso e della nascita di un prezioso successo. US Open 1978: il torneo si ferma improvvisamente per cercare un bracciale. Da lì l'inizio di una storia, quella di una campionessa del tennis diventata genitrice inconsapevole di un gioiello simbolo di sofisticata eleganza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Bracciale «tennis»: tutti lo vogliamo, ma sappiamo perché si chiami così?

In questa notizia si parla di: bracciale - tennis

Luce che scorre al polso. Il bracciale tennis, con i suoi diamanti, è un gioiello icona: essenziale, flessibile, senza tempo.

