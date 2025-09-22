Box Office ITALIA | The Conjuring – Il rito finale batte Demon Slayer nel weekend 18-21 settembre

The Conjuring – Il rito finale è tornato in testa al Box Office ITALIA nel weekend 18-21 settembre. Buona invece la partenza di Cinema in Festa. Nella giornata di domenica è partita la nuova edizione – la seconda di questo 2025 – di Cinema in Festa, l’evento promosso da ANEC e ANICA che offre l’opportunità di usufruire di biglietti a prezzi scontati per un breve periodo di tempo. Come da previsione l’affluenza è stata importante, con 917.280 euro incassati con 228.871 presenze, Cinema in Festa durerà fino a giovedì prossimo, ed il record è fino ad oggi fermo al settembre del 2023, quando l’evento ha portato al cinema 1. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

