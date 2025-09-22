Box Office ITALIA | The Conjuring – Il rito finale batte Demon Slayer nel weekend 18-21 settembre
The Conjuring – Il rito finale è tornato in testa al Box Office ITALIA nel weekend 18-21 settembre. Buona invece la partenza di Cinema in Festa. Nella giornata di domenica è partita la nuova edizione – la seconda di questo 2025 – di Cinema in Festa, l’evento promosso da ANEC e ANICA che offre l’opportunità di usufruire di biglietti a prezzi scontati per un breve periodo di tempo. Come da previsione l’affluenza è stata importante, con 917.280 euro incassati con 228.871 presenze, Cinema in Festa durerà fino a giovedì prossimo, ed il record è fino ad oggi fermo al settembre del 2023, quando l’evento ha portato al cinema 1. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: office - italia
Box Office ITALIA | Jurassic World batte Superman nel weekend
Box Office ITALIA | F1 parte veloce, tiene Dragon Trainer
Jurassic World: La Rinascita | L’esordio al Box Office ITALIA è GIURASSICO
Il Bollate Softball 1969 è Campione d'Italia Under 16 dopo aver superato nella Final Four di Forlì prima il Mia Office Blue Girls Pianoro 12-0 in semifinale e poi la Rheavendors Caronno 20-0 nella finale per il titolo. : Flavia Zanchini #FinalFourSoftballUnder16 - facebook.com Vai su Facebook
Box Office Italia 15/09/25 1° Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito €254.600 e 30.970 presenze, media €874 in 291 cinema 5gg tot: €2.907.897, presenze 340.549 # # #demonslayer #kimetsunoyaiba - X Vai su X
Box office Italia, The Conjuring e Demon Slayer guidano ancora il weekend; The Conjuring e Demon Slayer in testa ad un box office italiano mai così indemoniato; Demon Slayer sbanca il box office italiano, battendo record su record.
The Conjuring e Demon Slayer in testa ad un box office italiano mai così indemoniato - La classifica degli incassi del weekend è ancora una volta guidata dal nuovo capitolo della saga horror e dal fenomeno anime del momento ... Lo riporta bestmovie.it
Box Office | The Conjuring: Il rito finale stravince in ITALIA - The Conjuring: Il rito finale ha stravinto il Box Office ITALIA nel primo weekend del mese di settembre, buono anche l'esordio di Material Love. Si legge su universalmovies.it