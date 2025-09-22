Bottle-Up cresce | oltre un milione per export e digitalizzazione
BOTTLE-UP, startup foodtech con sede in Toscana specializzata nella personalizzazione on demand di prodotti enogastronomici e private label, annuncia la chiusura di un round da 1,5 milioni di euro sottoscritto da un family office internazionale. L’operazione, che segna un momento di svolta nel percorso della società, arriva dopo una lunga fase di crescita autofinanziata che ha portato l’azienda a raggiungere nel 2024 il pareggio tra costi e ricavi. Questo round rappresenta quindi il primo aumento di capitale istituzionale, e si inserisce in una strategia di crescita che punta a trasformare un modello già consolidato sul mercato italiano in un player competitivo anche su scala europea e globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
