Borra la dinasty continua | Rimettiamo in piedi i vip Nel nome di mio padre

"Continuerò a lavorare con Jovanotti, Fiorello, Fontecchio e Alonso e tantio altri lo farò nel nome di mio padre avendolo sempre al fianco". Luca Borra, 36 anni, è il figlio maggiore di Fabrizio Borra, il fisioterapista dei campioni e delle stelle dello spettacolo morto domenica 11 maggio, due giorni prima di compiere 64 anni. Luca, insieme al fratello Daniele di 32 anni e alla madre Enia continuano a gestire il Fisiology, il noto centro di fisioterapia e rieducazione alla periferia di Forlì, creato e aperto da Fabrizio nel 2008. Campioni dello sport e non solo: oltre a Fiorello, anche Gianni Morandi e tanti altri vip fanno tappa anche Luca Borra, quanto le manca suo padre? "Manca tanto, come papà, come riferimento lavorativo e anche come nonno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

