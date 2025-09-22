LA PIEVE N. 0 SAMMARTINESE 0 LA PIEVE NONANTOLA: Borghi, Tudini, Monari, Cantarello, Sghedoni, Casarano, Timperio (86’ Iazzetta), Boriani (73’ Montorsi), Cheli, Cataldo, Davitti. A disp.: Ortensi, Shanableh, Pepe, Belfakir, Migliaccio, Gilli, Libertino. All. Barbi SAMMARTINESE: Falavigna, Carnevali (81’ Berselli), Montipo, Malaguti (59’ Salsi), Re, Bega, Acanfora (86’ Toscano), Barbieri (54’ Turri), Vitiello (63’ Perini), Bianchini, Valentini. A disp.: Mantovan, Corradini, Singh, Gigante. All. Salsi Arbitro: Pieri di Cesena Note: ammoniti Barbieri, Sghedoni, Carnevali, Cantarello, Salsi, Perini, Borghi La Pieve e Sammartinese devono ancora rinviare la prima vittoria stagionale, ma per la squadra di Barbi che era ferma a zero punti lo 0-0 coi reggiani vale doppio, perché al 94’ il numero uno Borghi ha parato il rigore di Salsi che avrebbe potuto dare il terzo ko di fila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Borghi salva La Pieve dal terzo ko