Borderlands 4 supera 2,5 milioni di giocatori e 150 milioni di dollari di ricavi in 10 giorni

Il lancio di Borderlands 4 ha suscitato grande interesse tra i videogiocatori, raggiungendo in breve tempo risultati notevoli in termini di vendite e partecipazione. A soli dieci giorni dalla sua uscita, il gioco ha già superato importanti traguardi, consolidando la sua posizione come uno dei titoli più attesi e apprezzati del momento. In questo approfondimento si analizzeranno i dati relativi alle performance commerciali, la risposta della community e le principali criticità riscontrate dopo il debutto. risultati di mercato di borderlands 4. oltre 2,5 milioni di utenti registrati nel breve periodo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

