Boom di presenze per la Tammurriata di San Matteo | 21 settembre nel segno della musica nostrana a Santa Teresa

Salernotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande partecipazione, domenica sera, per la Tammurriata per San Matteo. “Grazie ai tanti suonatori e appassionati che da varie parti della Campania hanno omaggiato il nostro Santo Patrono con la musica della nostra terra, facendo rivivere in città il sano spirito delle feste tradizionali”, ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: boom - presenze

Boom di turisti a Calci: +32,8% di presenze da gennaio

Saldi estivi al via in Toscana: boom di presenze nei centri commerciali, caccia all'affare con prudenza

Notte Bianca di Salerno, uno straordinario successo con boom di presenze e incassi

Boom di presenze per la Tammurriata di San Matteo: 21 settembre nel segno della musica nostrana a Santa Teresa.

Boom di presenze alla fiera di San Crispino - Sono stati 30mila i visitatori nel ’paese dei calzolai’ per il tradizionale appuntamento. ilrestodelcarlino.it scrive

San Marco col botto . Boom di presenze nel centro di Avenza fra banchi e specialità - La fiera di San Marco è stata un successo di presenze come sempre, con il pienone per le strade già alle 9. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Boom Presenze Tammurriata San