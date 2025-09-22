Boom di presenze per la Tammurriata di San Matteo | 21 settembre nel segno della musica nostrana a Santa Teresa
Grande partecipazione, domenica sera, per la Tammurriata per San Matteo. “Grazie ai tanti suonatori e appassionati che da varie parti della Campania hanno omaggiato il nostro Santo Patrono con la musica della nostra terra, facendo rivivere in città il sano spirito delle feste tradizionali”, ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: boom - presenze
Boom di turisti a Calci: +32,8% di presenze da gennaio
Saldi estivi al via in Toscana: boom di presenze nei centri commerciali, caccia all'affare con prudenza
Notte Bianca di Salerno, uno straordinario successo con boom di presenze e incassi
Boom di aperture, flop di presenze. Il paradosso dei B&B nel Giubileo di Roma https://ift.tt/bTdfCUS - X Vai su X
https://www.radiodigiesse.net/boom-di-presenze-per-lapertura-del-settembre-rendese-noemi-infiamma-via-rossini/ - facebook.com Vai su Facebook
Boom di presenze per la Tammurriata di San Matteo: 21 settembre nel segno della musica nostrana a Santa Teresa.
Boom di presenze alla fiera di San Crispino - Sono stati 30mila i visitatori nel ’paese dei calzolai’ per il tradizionale appuntamento. ilrestodelcarlino.it scrive
San Marco col botto . Boom di presenze nel centro di Avenza fra banchi e specialità - La fiera di San Marco è stata un successo di presenze come sempre, con il pienone per le strade già alle 9. Scrive lanazione.it