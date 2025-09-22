Bonus Vesta voucher finiti in mezz' ora | Una lotteria ingiusta

Si è concluso in meno di mezz'ora il click day che nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 settembre, precisamente dalla mezzanotte e 1 minuto di sabato, con cui le famiglie piemontesi hanno provato a richiedere il bonus Vesta, il voucher pensato dalla Regione per sostenere le famiglie con figli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Bonus Vesta, scoppia la polemica dopo il "click day" e i voucher polverizzati in 25 minuti: "Ignobile lotteria", pioggia di segnalazioni - Il chiarimento sulla gestione della 'Sala d'Attesa': "Eventuali differenze negli orologi dei pc degli utenti non hanno alcuna influenza sull’accesso o sul posizionamento in coda" “Io e mio marito ci s ... Lo riporta torinotoday.it

bonus vesta voucher finitiBonus Vesta, la notte della lotteria: famiglie escluse e scontro politico in Piemonte - Ravinale accusa Cirio e Marrone di propaganda: “Farsa a danno delle famiglie”. Da giornalelavoce.it

