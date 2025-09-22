Bonus psicologo 2025 | come ottenere il contributo e usarlo

Scuolalink.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 settembre al 14 novembre 2025 i cittadini con ISEE fino a 50 mila euro possono presentare domanda all’INPS per il Bonus psicologo. Il contributo, erogato direttamente al professionista, sostiene le spese per sedute di psicoterapia e viene modulato in base al valore dell’ISEE, fino a un massimo di 50 euro per seduta. L’iniziativa . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bonus - psicologo

Bonus psicologo 2025: tutto su requisiti, importi e domanda

Bonus psicologo 2025, manca poco: da quando si può fare domanda

Bonus psicologo 2025, salta il click day? Cosa sappiamo

Bonus psicologo 2025: come ottenere il contributo e usarlo; Bonus Psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre; Bonus Psicologo 2025: domande aperte. Inps prevede esaurimento fondi in breve.

Finestra breve per il Bonus Psicologo: affrettati, i fondi stanno volando - Come funziona quest'anno l'iter per ottenere il Bonus Psicologo 2025. Secondo pourfemme.it

bonus psicologo 2025 ottenereBonus psicologo 2025, ora è possibile compilare la domanda: requisiti e graduatorie - Da lunedì 15 settembre è possibile presentare la domanda per ottenere il bonus psicologo 2025. quicosenza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bonus Psicologo 2025 Ottenere