Le parole di Paolo Bonolis, noto presentatore tv e tifoso dell’Inter, sulla vittoria in Serie A contro il Sassuolo. Tutti i dettagli. Il presentatore televisivo Paolo Bonolis, noto tifoso dell’ Inter, è intervenuto telefonicamente durante la trasmissione Pressing per commentare la vittoria della squadra nerazzurra contro il Sassuolo. Con la sua consueta ironia e schiettezza, Bonolis ha analizzato la prestazione dei suoi, assegnando un 7.5 alla squadra di Cristian Chivu per la vittoria, ma senza mancare di evidenziare alcuni aspetti che necessitano di miglioramento. “Sbagliamo molto davanti, ma la vittoria è importante”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonolis commenta: «L’Inter sbaglia troppo, ecco dove migliorare. Il mio voto…»