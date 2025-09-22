Bonaccini a Pistoia per Dika | Bene aver allargato la coalizione anche alle nuove forze politiche
"La Toscana è una grande regione dal punto di vista sia politico che culturale, ha saputo raggiungere risultati importantissimi nell’ambito sociale, basti pensare ai nidi gratis, e nell’ambito sanitario. Per questo difendere questi risultati è determinante, e ben venga l’allargamento della coalizione anche a nuove forze politiche". Queste le parole dell’europarlamentare del Pd Stefano Bonaccini che ieri mattina, nel parco di Monteoliveto, ha affiancato il presidente della Regione Eugenio Giani e il candidato e capolista Bernard Dika. "Il messaggio – ha sottolineato Bonaccini – è che con l’unità non si vince per forza, ma è condizione necessaria per portare a casa il risultato e difendere la nostra idea di società, fatta di sanità pubblica, istruzione e diritti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: bonaccini - pistoia
Grazie di cuore ? Questa mattina con il Presidente Giani, il Presidente Bonaccini e con una comunità che ha portato entusiasmo, idee, coraggio per Pistoia. Quel tipo di entusiasmo che fa capire che insieme possiamo davvero cambiare la storia. - facebook.com Vai su Facebook
Bonaccini, in Campania si può vincere molto bene - "Quello che vedo è un centrosinistra che può dimostrare, nelle regioni al voto che, come a novembre 2024 in Umbria e in Emilia e Romagna, che nonostante un vento di destra forte in tutto l'Occidente, ... Lo riporta ansa.it