Bomba d' acqua su Firenze | allagate Novoli e Careggi Ferma anche la tramvia

Un violento temporale si è abbattuto sulla città trasformando alcune zone in veri e propri fiumi. Nel corso del pomeriggio di oggi, lunedì 22 settembre, nel quartiere di Novoli e Careggi sono caduti 30 millimetri di pioggia in un’ora. Paura per gli automobilisti di viale Redi che si sono trovati. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: bomba - acqua

Bomba in acqua scoperta da un bagnante: scatta l’allarme, zona interdetta

In città arriva la "bomba d'acqua" e le strade si allagano

Bomba d’acqua in Valtellina e Valcamonica, 50 sfollati. Frana investe un gregge: 15 animali morti

Bomba d'acqua a Sesto Fiorentino Fin dalle prime ore del pomeriggio le nostre squadre sono attive per monitoraggio e messa in sicuramente del territorio urbano - facebook.com Vai su Facebook

Bibione, dopo la bomba d'acqua tornano il sole e i turisti: «Una grande prova di forza in ore difficilissime» - X Vai su X

Bomba d'acqua su Firenze: allagate Novoli e Careggi. Ferma anche la tramvia; Maltempo, elicottero si ribalta vicino Roma. Bomba d'acqua a Firenze. Sala: «A Milano la situazione è ancora critica»; Bomba d’acqua su Firenze. Sottopassi e strade chiuse. Allagamenti e disagi in città.

Bomba d’acqua su Firenze. Sottopassi e strade chiuse. Allagamenti e disagi in città - Quasi 40 millimetri di pioggia in un’ora: idrovore in viale Redi e via Mariti. Come scrive msn.com

Maltempo, elicottero si ribalta vicino Roma. "Bomba d'acqua" a Firenze. Sala: «A Milano la situazione è ancora critica» - Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha ... Segnala leggo.it