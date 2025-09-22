Bomba d’acqua nel Grossetano E temporali nel Senese | 60 millimetri di pioggia

A causa della bomba d'acqua che ha colpito nel tardo pomeriggio Paganico, nel comune di Civitella Paganico (Grosseto) numerosi automobilisti hanno richiesto soccorso poiché l'acqua ha raggiunto il livello degli sportelli delle vetture, causando situazioni di pericolo. Nell'ultima ora registrati fino a 60 mm a Radicofani e 32 mm ad Abbadia San Salvatore", in provincia di Siena. Lo scrive sui social il governatore, Eugenio Giani L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Bomba d’acqua nel Grossetano. E temporali nel Senese: 60 millimetri di pioggia

