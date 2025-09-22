Bolsena accende la notte | Halloween gratis con il Circo Nero Italia

22 set 2025

La vigilia di Ognissanti 2025 si accenderà sotto il cielo di Bolsena, sulla sponda viterbese del lago, quando il collettivo Circo Nero Italia metterà in scena una festa gratuita carica di energia. Fiammate, ritmi elettronici e meraviglia circense daranno vita a un Halloween capace di parlare a ogni età. Lucidi riflessi di una notte in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

