Bollo auto, novità dal 1° ottobre ecco le categorie che saranno esentate: la logica del bollo e del superbollo Il bollo auto è una delle tasse più discusse in Italia. Si tratta di un tributo annuale che deve essere corrisposto dal proprietario di un veicolo immatricolato nell’Archivio nazionale veicoli del ministero dei Trasporti. Non riguarda l’utilizzo del mezzo, ma la semplice proprietà del veicolo. L’importo dipende dalla potenza del veicolo, espressa in kilowatt, e dalla sua classe di inquinamento. Oltre al bollo ordinario, alcune auto sono soggette al cosiddetto superbollo, ossia un importo aggiuntivo per i veicoli con meno di venti anni di vita e potenza superiore a 185 kW. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Bollo Auto addio: dal 1° Ottobre se hai questa targa sei esentato per sempre dal pagamento