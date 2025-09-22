Bollicine solidali | Kabir Bedi lancia un Prosecco per l’India
L’attore indiano che ha dato corpo e voce a Sandokan lega ora il suo nome a una bottiglia destinata a fare il bene. Con la Special Edition “Action!” un Prosecco biologico in formato Magnum diventa veicolo di sostegno concreto per i bambini e le donne più fragili di Vijayawada, grazie al connubio fra Viticoltori Ponte . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: bollicine - solidali
Sono aperte le iscrizioni per la passeggiata solidale, i cui proventi saranno donati a Le Bollicine APS, una realtà attiva nel nostro territorio che promuove attività sportive per persone con disabilità , con particolare riferimento alla riabilitazione equestre e l’Equ - facebook.com Vai su Facebook
Kabir Bedi: «Sandokan è stato ingombrante. L'errore più grande? Non aver fermato mio figlio, suicida a 25 anni» - «I love you», urla una donna tra la folla a Kabir Bedi, l’attore indiano 78enne - Scrive ilmessaggero.it
Domenica In, Kabir Bedi e il dolore per il figlio suicida: “Ho fallito” - Un dolore che non passa, quello di Kabir Bedi per il figlio Siddhart, suicida a 25 anni dopo una tragica storia di schizofrenia depressiva che l’ha portato alla decisione di lasciare questo mondo. Segnala dilei.it