Boldrini | ‘italiani dalla parte del popolo palestinese’

“Centinaia di migliaia di persone stanno manifestando in 75 città di tutta Italia per dire basta al genocidio e per pretendere che il Governo prenda una posizione chiara e netta contro le politiche di sterminio di Netanyahu. Mentre anche i paesi del G7 stanno cominciando a riconoscere lo Stato di Palestina, Meloni e Tajani si. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Boldrini: ‘italiani dalla parte del popolo palestinese’

In questa notizia si parla di: boldrini - italiani

Il Messaggero. . Boldrini: «Flotilla verso Gaza una iniziativa straordinaria» - facebook.com Vai su Facebook

Mo: Boldrini, 'italiani dalla parte del popolo palestinese, Governo ipocrita e complice' - "Centinaia di migliaia di persone stanno manifestando in 75 città di tutta Italia per dire basta al genocidio e per pretendere che il Governo prenda una posizione chiara e ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it