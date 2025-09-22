Bol d' Or 2025 Saltarelli frenato dalla sfortuna | fuori dal podio dopo guasti e tamponamenti
“La fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo”: mai proverbio fu più azzeccato per descrivere il weekend del pilota senigalliese Simone Saltarelli e del suo team Revo M2 Racing Aprilia al Bol d’Or 2025. In sella alla RSV4, insieme ai compagni Kevin Calia, Luca Vitali e Flavio Ferroni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
EWC -La Suzuki #1 vince il Bol d’Or 2025, YART Campione Endurance - FIM EWC video; La notte del Bol d’Or 2025: che lotta per il Mondiale Endurance; EWC | 24H Bol D’Or 2025, 16H: FCC Out, SERT da sola davanti.
EWC - Suzuki vince il Bol d’Or, YART Campione del Mondo Endurance 2025 - A mezz'ora dalla fine sfuma il sogno iridato di BMW che rompe il motore della M 1000 RR e regala il titolo a ... Riporta dueruote.it
SERT win Bol d’Or as YART clinch FIM Endurance World Championship - SERT overwhelmingly dominated Bol d’Or, but YART clinched the FIM Endurance World Championship by a single point after a late engine failure only laps from the end robbed BMW of apionship win. Scrive mcnews.com.au