Boicottaggio Disney+ sempre più persone famose e non lo sostengono nonostante il pulsante nascosto

Wired.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito alla censura di Jimmy Kimmel per le parole su Charlie Kirk tanti stanno cancellando l'abbonamento, anche se trovare il relativo bottone non è così immediato. 🔗 Leggi su Wired.it

boicottaggio disney sempre pi249 persone famose e non lo sostengono nonostante il pulsante nascosto

© Wired.it - Boicottaggio Disney+, sempre più persone famose (e non) lo sostengono, nonostante il pulsante nascosto

In questa notizia si parla di: boicottaggio - disney

Jimmy Kimmel, cominciato il boicottaggio verso ABC e Disney in risposta alla sospensione del conduttore

Disney rischia il boicottaggio da parte di grandi star e creatori dopo la cancellazione di Jimmy Kimmel

Disney sotto attacco: il boicottaggio di star e creatori dopo la cancellazione di Jimmy Kimmel

boicottaggio disney pi249 personeBoicottaggio Disney+, sempre più persone famose (e non) lo sostengono, nonostante il pulsante nascosto - In seguito alla censura di Jimmy Kimmel per le parole su Charlie Kirk tanti stanno cancellando l'abbonamento, anche se trovare il relativo bottone non è così immediato ... Lo riporta wired.it

boicottaggio disney pi249 personeAttrici e attori che stanno boicottando Disney - Un gruppo di attori, sceneggiatori e conduttori televisivi sta promuovendo una campagna di boicottaggio contro Walt Disney Company come reazione alla sospensione del Jimmy Kimmel Live! ilpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Boicottaggio Disney Pi249 Persone