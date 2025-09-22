Boggioni si prende due ori Amodeo trionfa col record

Ilgiorno.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le corsie della piscina di Singapore sono terra di conquista per la Nazionale paralimpica di nuoto. Sono cominciati i Mondiali e subito, al primo giorno di gare, l’Italia si è fatta trovare pronta. Alberto Amodeo (esultante nella foto Bizzi), classe 2000 di Magenta, si è messo al collo l’oro nei 400 stile libero S8, in rimonta e con il nuovo record dei campionati in 4-23.27. "I 400 sono la mia gara preferita – ha detto – sono molto felice. Nella mattinata delle batterie non mi sentivo al massimo, ma alla fine tutto è andato al meglio". Non è stata da meno la pavese Monica Boggioni, salita per ben due volte sul gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

boggioni si prende due ori amodeo trionfa col record

© Ilgiorno.it - Boggioni si prende due ori. Amodeo trionfa col record

In questa notizia si parla di: boggioni - prende

Boggioni si prende due ori. Amodeo trionfa col record; Boggioni di bronzo nei 200 stile S5: è la 9ª medaglia dell'Italia; LIVE Paralimpiadi: tre ori con Cornegliani, Amodeo e Boggioni. Italia a 46 medaglie.

boggioni prende due oriBoggioni si prende due ori. Amodeo trionfa col record - Sono cominciati i Mondiali e subito, al primo giorno di gare, l’Italia si è fatta trovare pronta. Si legge su msn.com

Boggioni, due medaglie al trofeo Sette Colli «Va bene, per adesso» - Sulla strada del campionato mondiale di nuoto paralimpico in programma a settembre la pavese Monica Boggioni al trofeo internazionale Sette Colli allo stadio del nuoto al Foro Italico a Roma fa un ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Boggioni Prende Due Ori