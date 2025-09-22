Boggioni si prende due ori Amodeo trionfa col record
Le corsie della piscina di Singapore sono terra di conquista per la Nazionale paralimpica di nuoto. Sono cominciati i Mondiali e subito, al primo giorno di gare, l’Italia si è fatta trovare pronta. Alberto Amodeo (esultante nella foto Bizzi), classe 2000 di Magenta, si è messo al collo l’oro nei 400 stile libero S8, in rimonta e con il nuovo record dei campionati in 4-23.27. "I 400 sono la mia gara preferita – ha detto – sono molto felice. Nella mattinata delle batterie non mi sentivo al massimo, ma alla fine tutto è andato al meglio". Non è stata da meno la pavese Monica Boggioni, salita per ben due volte sul gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
