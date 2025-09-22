Bobby Solo | Mia mamma mi voleva parroco a 80 anni suono ancora rock’n’roll e blues

Libero ha intervistato oggi Bobby Solo la leggenda del rock che a 80 anni continua a girare tutta l’Italia in concerto Little Tony, un fratello di rock? «Di sangue. A Sanremo ero arrivato, in quel 1964, con 10.000 lire in tasca che mi ave va dato mamma e Tony mi vi de in un angolo un po’ affama to, si presentò e per tutta la settimana mi ha pagato risto ranti di lusso. Era un signore e mi contagiò con l’amore per le auto di lusso. Sa, ho speso una fortuna in Jaguar, Por sche e Buick». Senza la musica, la chitarra e il rock cosa avrebbe fatto Roberto Satti? «Guardi, papà mi disse: o di venti un ingegnere o un medi co. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Bobby Solo: «Mia mamma mi voleva parroco, a 80 anni suono ancora rock’n’roll e blues»

In questa notizia si parla di: bobby - mamma

Millie Bobby Brown è mamma, ha adottato una bambina con Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown è diventata mamma, ecco l'annuncio sui social

Millie Bobby Brown è mamma, prima figlia con Jake Bongiovi: “Ora siamo in tre”

Amsterdam, Olimpiadi del 1928. Il canottatore australiano Bobby Pearce ha scritto una delle pagine più belle della storia dello sport. A metà gara, con l’oro in gioco, smise di remare: davanti a lui una mamma anatra con i suoi piccoli stava attraversando la - facebook.com Vai su Facebook

Millie Bobby Brown è diventata mamma, insieme al marito Jake Bongiovi ha adottato una bambina; Millie Bobby Brown è mamma di una bambina; Bobby Solo: «Non sapevo chi fosse Elvis ma innamorai subito del suo ciuffo. Qualche donna mi tradì come tanti manager che mi rubarono soldi».

Millie Bobby Brown mamma a 21 anni: ha adottato una bambina con Jake Bongiovi - Millie Bobby Brown ha solo 21 anni ma ha già scritto un capitolo importante della sua vita lontano dai set: è diventata mamma. iodonna.it scrive

Millie Bobby Brown è diventata mamma, l'attrice e il marito Jake Bon Jovi hanno adottato una bambina: «Siamo così felici» - L'annuncio è stato condiviso sui social oggi 21 agosto 2025 dall'attrice britannica 21enne. Lo riporta corriereadriatico.it