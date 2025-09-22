Blue Economy e sviluppo sistema marittimo | tavola rotonda per inaugurare inizio anno scolastico

BRINDISI - L’Itet Carnaro Marconi Flacco Belluzzi di Brindisi comunica che l’inaugurazione dell’anno scolastico 2025-2026 sarà contraddistinta da una tavola rotonda dedicata al tema della Blue Economy e alle prospettive di sviluppo del sistema marittimo, portuale e costiero del territorio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

