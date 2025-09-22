Blocco di stipendi e pensioni statali per debiti fiscali | ecco cosa cambia dal 2026

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una misura della Legge di Bilancio 2025 pronta a partire. Una novità introdotta con la legge di bilancio 2025 sta per diventare operativa. La disposizione, approvata già nella precedente manovra del governo Meloni ma rinviata di un anno, riguarda pensioni e stipendi dei dipendenti pubblici. Dal 1° gennaio 2026 la Pubblica amministrazione potrà sospendere l’erogazione di retribuzioni e pensioni in presenza di debiti fiscali rilevanti. Come funziona il blocco. La norma nasce come strumento di contrasto all’evasione fiscale. Ogni volta che lo Stato o un ente pubblico eroga uno stipendio, una pensione o un’indennità, verrà effettuato un controllo automatico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Scatta il blocco degli stipendi statali e delle pensioni per chi ha debiti col fisco: come funziona

Scatta il blocco degli stipendi statali e delle pensioni per chi ha debiti col fisco: come funziona - La misura era stata introdotta dalla legge di bilancio 2025 per contrastare l'evasione fiscale: cosa cambia per i dipendenti statali ... today.it scrive

blocco stipendi pensioni stataliDipendenti pubblici, blocco agli stipendi per chi ha debiti con il Fisco - Sassari La novità colpirà tante persone in Italia: dal primo gennaio 2026 i dipendenti statali e i pensionati con un reddito superiore ai 2. Lo riporta lanuovasardegna.it

