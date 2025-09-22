Blocchiamo tutto per la Palestina Giovani protestano davanti all’università di Economia

Anconatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - “Siamo qui davanti per chiedere agli studenti di non partecipare alle lezioni e di restare fuori dall’università come rappresentanza contro il genocidio palestinese”. Così questa mattina un gruppo di giovani hanno manifestato davanti all’università di Economia e Commercio, in piazza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

