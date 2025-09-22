Blocchiamo tutto in solidarietà a Gaza | oggi è il giorno dello sciopero generale

Parmatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, lunedì 22 settembre, è il giorno dello sciopero generale per Gaza e la Palestina. L'astensione dal lavoro è valida per tutte le categorie pubbliche e private indetto dall'Unione Sindacale di Base, Cus, Adl Cobas, Sgb e Unione Sindacale Italiana. A Parma si terrà un presidio in piazza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

