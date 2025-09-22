Blocchi Pro Pal centrodestra furioso | Attacco allo Stato Professionisti della violenza

“Altro che protesta: quello a cui abbiamo assistito oggi a Torino, così come nel resto d’Italia, è pura violenza. Barriere abbattute, stazioni assediate e vandalizzate, binari occupati, cittadini in ostaggio e studenti impossibilitati a entrare al campus ‘Luigi Einaudi’: non è dissenso ma. 🔗 Leggi su Torinotoday.it