Blocchi Pro Pal centrodestra furioso | Attacco allo Stato Professionisti della violenza

Torinotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Altro che protesta: quello a cui abbiamo assistito oggi a Torino, così come nel resto d’Italia, è pura violenza. Barriere abbattute, stazioni assediate e vandalizzate, binari occupati, cittadini in ostaggio e studenti impossibilitati a entrare al campus ‘Luigi Einaudi’: non è dissenso ma. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: blocchi - centrodestra

Blocchi Pro Pal, centrodestra furioso: Attacco allo Stato. Professionisti della violenza.

Migliaia in piazza pacificamente per la Palestina. Ma a Milano gruppi violenti assaltano la Stazione - Largamente pacifiche, e ampie, le manifestazioni per Gaza legate allo sciopero dei sindacati di base. huffingtonpost.it scrive

blocchi pro pal centrodestraLo sciopero Pro Pal paralizza l'Italia: scontri a Milano, bloccata l'autostrada a Bologna. A Trieste sassi contro la polizia | Diretta - Dallo sciopero generale in solidarietà a Gaza cortei e blocchi in tutta Italia: stazioni occupate, porti fermi e disagi nei trasporti. Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Blocchi Pro Pal Centrodestra