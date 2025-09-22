Bloccate in casa con l' acqua che saliva | mamma e bimba salvate dai vigili del fuoco

Una mamma e la sua bambina sono state salvate nel pomeriggio di lunedì 22 settembre dall'equipaggio dell'elicottero del nucleo dei vigili del fuoco di Malpensa. Le due erano rimaste bloccate nella propria abitazione a Meda, provincia di Monza e Brianza, con l'acqua legata al maltempo che stava salendo. Nella clip diffusa dai vigili del fuoco, la spettacolare operazione di salvataggio della bambina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bloccate in casa con l'acqua che saliva: mamma e bimba salvate dai vigili del fuoco

