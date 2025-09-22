Bloccare chiamate da numeri privati o nascosti su smartphone

Le telefonate da numeri nascosti irrompono come ospiti indesiderati, sono continue, non smettono mai di arrivare. Anche se non senza qualche inconveniente, intervenire sui moderni smartphone e bloccare subito le chiamate da numero privato o sconosciuto sia su Android che su iPhone, in molti casi senza dover nemmeno installare app, così da poter fermare la piaga dei numeri commerciali o delle chiamate indesiderate una volta per tutte. Quelle chiamate anonime spesso nascondono intenzioni poco chiare, da venditori aggressivi a tentativi di frode. Non mostrano il mittente sul display, rendendole difficili da ignorare o bloccare in modo selettivo. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

