I sindacati avevano promesso di bloccare l'Italia in sostegno della causa palestinese. Insomma, un lunedì nero per lo sciopero nazionale che coinvolge vari settori tra cui il trasporto pubblico. A Roma le linee della metropolitana A, BB1 e C non stanno subendo chiusure: restano regolarmente attive. Su disposizione delle autorità, è stata chiusa la stazione della metro di Roma Termini per motivi di sicurezza: in alternativa restano utilizzabili le fermate Vittorio, Repubblica, Cavour e Castro Pretorio. Possibili riduzioni del servizio sulla rete di superficie. Cancellati alcuni treni regionali alla stazione Termini a Roma: si registrano anche diversi ritardi, fino a 60 minuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Blocca-Italia... per Gaza. Metro, treni, scuola, cortei: che succede

