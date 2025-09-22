Blitz tra le bancarelle a Monreale la scoperta dei carabinieri | Un lavoratore in nero a postazione
I Carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro di Palermo coadiuvati dai militari delle Compagnie Carabinieri di Carini, Cefalù, Corleone, Monreale, Misilmeri, Petralia Sottana, hanno effettuato una serie di attività ispettive nei confronti dei commercianti ambulanti di "moda da strada" che, si possono riassumere così: un lavoratore irregolare in ogni bancarella. A Monreale, nella giornata del 18 .
In questa notizia si parla di: blitz - bancarelle
