Blitz dei carabinieri in casa di un uomo | trovate dosi di droga e più di 5mila euro

Blitz dei carabinieri in casa di un uomo a Sonnino dove sono state trova dosi di cocaina e marijuana, oltre a un'ingente somma di denaro. Insieme a lui, un 68enne, sono stati denunciati altri due uomini già noti alle forze dell’ordine; per tutti il reato è di detenzione ai fini di spaccio di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: blitz - carabinieri

Blitz dei carabinieri forestali: rifiuti speciali interrati, sequestro e due denunce

Sequestrato rifugio abusivo, blitz dei carabinieri forestali: sos per cani e altri animali

Blitz dei Nas in un panificio, maxi multa. Poi i carabinieri denunciano un minore

Marsicovetere, blitz antidroga dei Carabinieri: 4 arresti e 112 grammi di cocaina sequestrati Blitz antidroga dei Carabinieri a Marsicovetere, in Val d’Agri: quattro persone arrestate per spaccio e detenzione di cocaina. Sequestrati 112 grammi di stupefacente, - facebook.com Vai su Facebook

Blitz dei Carabinieri a Mondragone, in provincia di Caserta. I militari hanno passato al setaccio i cosiddetti “Palazzi Azzurri” di via Palermo, dove l’operazione ha portato all’arresto di una persona per spaccio e alla denuncia di due soggetti per furto di energia - X Vai su X

Sospetto viavai di persone in casa, scatta il blitz dei carabinieri: trovati soldi e droga; Fugge dal compagno violento a Sommatino, in casa con l'uomo resta il neonato: blitz dei carabinieri, l'epilogo; Garlasco, blitz all'alba a casa di Sempio e dei genitori: si cerca possibile arma del delitto in un canale.

Blitz dei carabinieri in casa dopo la denuncia del figlio: trovato un revolver - Un uomo di 61 anni, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri a Cesate (hinterland Nord di Milano) nel pome ... Secondo milanotoday.it

Hashish, marijuana, cocaina ed eroina nascosti in casa, tre arresti nel centro storico - I carabinieri di Sassari, supportati dai colleghi della sezione Radiomobile, hanno arrestato due uomini e una donna con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza ... Da rainews.it