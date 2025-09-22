Blitz dei carabinieri ad Ostia con elicotteri e cavalli | arresti e denunce
Ostia, 22 settembre 2025 – Per tutta la giornata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Roma Ostia con il supporto di 3 pattuglie del 4° Reggimento carabinieri a cavallo, di un elicottero del Nucleo di Pratica di Mare, una Squadra di motociclisti della Sezione Radiomobile di Ostia, l’impiego di una Stazione Mobile e di ben 12 pattuglie, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa, dello spaccio di sostanze stupefacenti e del degrado urbano, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Blitz dei carabinieri ad Ostia con elicotteri e cavalli: arresti e denunce
