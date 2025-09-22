Blevio travolta dal maltempo | il video impressionante strada chiusa e lavoratori bloccati

La mattina di lunedì 22 settembre il maltempo ha colpito duramente la Lariana, all’altezza di Blevio, dove una frana ha invaso la carreggiata. Il traffico è paralizzato e molti lavoratori sono rimasti bloccati in colonna fino alle gallerie di Blenio, costretti poi a tornare indietro. “Nessuna. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Strade trasformate in fiumi: le vie di Blevio completamente allagate a causa delle piogge Nel video le vie del paese della provincia di Como completamente allagate a causa delle forti precipitazioni Guarda il video completo su RaiNews.it - facebook.com Vai su Facebook

Strade trasformate in fiumi: le vie di Blevio completamente allagate a causa delle piogge

Maltempo, viaggio nel Comasco: fango e frane bloccano la viabilità - Mezzi al lavoro per liberare la strada lariana, il collegamento tra i centri di Torno e Blevio dove per il maltempo ieri sono state evacuate diverse famiglie. Si legge su milano.repubblica.it