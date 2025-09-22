Blevio devastata dal nubifragio | le immagini delle frane e delle colate di fango

Il nubifragio che questa mattina ha colpito Como e gran parte della provincia non ha risparmiato Blevio, la cittadina affacciata sul lago proprio di fronte a Cernobbio. Poco dopo le 7.10 una frana si è staccata dalla parete rocciosa lungo la strada provinciale ex statale 583, la via Torno che. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Treno fermato appena in tempo a pochi metri da una voragine a Bulciago. A Torno e Blevio i residenti in fuga dalla piena dei torrenti montani - facebook.com Vai su Facebook

Blevio devastata dal nubifragio: le immagini delle frane e delle colate di fango; Cabiate sott’acqua, il Seveso esonda: evacuazioni e persone bloccate in casa; TANTO AFFETTO DOPO LA DEVASTAZIONE:SIAMO TUTTI CON BLEVIO.

Frana e colata di fango a Blevio: nubifragio senza precendenti nel comasco - Traffico paralizzato e lavoratori bloccati per una frana che ha raggiunto la cittadina di Blevio, nel comasco. Riporta msn.com

Nubifragio nella notte in provincia: sfollati a Blevio e Torno, chiusa la Lariana per detriti e fango. Forti disagi anche a Como - Intensa precipitazione dopo le 3: allagamenti e strade chiuse, Non si passa sulla Lariana, Qui la nostra presa diretta da Blevio e sul lungolago. Secondo ciaocomo.it