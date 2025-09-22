Blevio devastata dal nubifragio | le immagini delle frane e delle colate di fango

Il nubifragio che questa mattina ha colpito Como e gran parte della provincia non ha risparmiato Blevio, la cittadina affacciata sul lago proprio di fronte a Cernobbio. Poco dopo le 7.10 una frana si è staccata dalla parete rocciosa lungo la strada provinciale ex statale 583, la via Torno che. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: blevio - devastata

Blevio devastata dal nubifragio: le immagini delle frane e delle colate di fango

InMeteo. . Disastro a Blevio, nel comasco, travolto da una frana - facebook.com Vai su Facebook

Blevio devastata dal nubifragio: le immagini delle frane e delle colate di fango; Blevio travolta dal maltempo: il video impressionante, strada chiusa e lavoratori bloccati; Cabiate sommersa dall’acqua: case allagate, strade come fiumi in piena.

Frane e colate di fango a Blevio: nubifragio senza precedenti nel comasco - Traffico completamente paralizzato e numerosi lavoratori sono rimasti bloccati a causa di una frana che ha colpito la cittadina di Blevio, nel Comasco. Lo riporta la7.it

Nubifragio nella notte in provincia: sfollati a Blevio e Torno, chiusa la Lariana per detriti e fango. Forti disagi anche a Como - Intensa precipitazione dopo le 3: allagamenti e strade chiuse, Non si passa sulla Lariana, Qui la nostra presa diretta da Blevio e sul lungolago. Da ciaocomo.it