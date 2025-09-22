Blackout? Non buttate via tutto | ecco la guida definitiva per capire quali cibi da frigo sono ancora buoni
Uragani, alluvioni, temporali, le interruzioni di corrente possono verificarsi per svariati motivi. Mentre la mancanza di internet o di luce può essere fastidiosa, il problema più serio riguarda il destino del cibo conservato in frigorifero. Una volta che il frigo perde potenza, infatti, è solo questione di tempo prima che il cibo si deteriori. Quindi, cosa fare con un frigorifero pieno e fuori uso? Secondo la U.S. Food and Drug Administration (FDA) e la U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la regola generale per mantenere il cibo deperibile al sicuro dopo un’interruzione di corrente è di quattro ore per il frigorifero e 48 ore per il congelatore. 🔗 Leggi su Cultweb.it
