Black Myth Wukong e McDonald’s insieme! Il fenomeno videoludico Black Myth: Wukong incontra il fast food più famoso al mondo. Dal 20 settembre al 7 ottobre 2025, in occasione del Festival di Metà Autunno, McDonald’s Cina lancia un’iniziativa esclusiva dedicata al titolo sviluppato da Game Science. Menù limitati, gadget speciali e perfino un gioco da tavolo celebrano l’incontro tra cultura pop, marketing e tradizione. Indice. McDonald’s lancia il menù Black Myth: Wukong. Eventi speciali e gadget da collezione. McDonald’s e videogiochi: una collaborazione strategica. L’universo Black Myth non si ferma. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Black Myth: Wukong e McDonald’s insieme in Cina: menù e gadget speciali

