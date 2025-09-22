Black Burger riabbraccia Alfonsino e dice addio ai colossi del delivery
Dopo un biennio di prove con i colossi globali del food delivery, la storica hamburgeria frattese Black Burger sceglie di ricongiungersi con l’italiana Alfonsino Delivery, abbracciando un modello più vicino alla propria identità e inaugurando un nuovo capitolo che riflette le trasformazioni in atto nell’offerta di consegna a domicilio. Una scelta maturata dall’esperienza sul campo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
