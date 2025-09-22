Bitcoin fiducia nel nuovo oro | in piazzetta Bagnasco si presenta il libro di Francesco Alamia

S’intitola “Bitcoin. Fiducia nel nuovo oro” il libro di Francesco Alamia, che verrà presentato alle 18 di giovedì 25 settembre in piazzetta Bagnasco. A dialogare con l’autore saranno Isidoro Farina e Max Bancheri.Un viaggio verso l’emancipazione economica, verso un futuro dove la fiducia torna a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Bitcoin e il nuovo rally delle cripto-attività: tra crescita strutturale e fiducia istituzionale

Google e Bitcoin hanno qualcosa in comune: sono partiti nel silenzio ma nel tempo hanno saputo conquistare la fiducia del pubblico. Così Google ha cambiato per sempre il modo in cui troviamo informazioni, Bitcoin il modo in cui pensiamo e gestiamo il dena - facebook.com Vai su Facebook

Oro e Bitcoin insieme in un nuovo prodotto di Cantor. Ma ha senso valutarlo? - A lanciare il veicolo di cui sopra è Cantor, che lo aveva già annunciato in ... Secondo criptovaluta.it