Bimba di un anno sfugge al controllo dei genitori e viene investita da un' auto

Paura questo pomeriggio, intorno alle 16.20 in via Albertazzi, a San Benigno, dove una bambina è stata investita da un'auto, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze. Secondo una prima ricostruzione la bimba sarebbe sfuggita al controllo dei genitori venendo travolta dal mezzo. In un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: bimba - anno

Bimba di un anno e mezzo mangia una brioche in spiaggia e va in choc anafilattico: è gravissima

Bimba di un anno e mezzo mangia una brioche al bar e finisce in ospedale: cosa le è successo

Bimba di un anno chiusa in auto sotto il sole, salvata dai passanti

Una bimba di un anno è morta dopo cinque giorni di agonia al Torrette di Ancona La piccola era rimasta coinvolta in un grave incidente pochi giorni fa - facebook.com Vai su Facebook

Bimba di un anno sfugge al controllo dei genitori e viene investita da un'auto; Bimbo di due anni sfugge al controllo e annega in una piscina gonfiabile; Sfugge al controllo dei genitori e cade in piscina, bimbo di 4 anni in condizioni disperate.

Sfugge al controllo dei genitori e cade in piscina, è morto il bambino di 4 anni di Castrezzato - E' morto il bambino di 4 anni sfuggito al controllo dei genitori e caduto in piscina a nel parco acquatico di Castrezzato, in provincia di Brescia. Si legge su notizie.tiscali.it

Paura ad Arzano: bimbo di 4 anni sfugge al controllo dei genitori, ritrovato dalla Polizia locale - Momenti di paura ad Arzano, in provincia di Napoli, dove un bambino di quattro anni si è allontanato tra la folla sfuggendo al controllo dei genitori. Secondo napoli.repubblica.it