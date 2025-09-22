Bilancio consolidato disco verde del Consiglio comunale

Reggiotoday.it | 22 set 2025

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria, riunitosi nella sala Leonida Repaci di Palazzo Alvaro (sede della Città metropolitana) essendo indisponibile la sala consiliare Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio per lavori di ristrutturazione, ha approvato il bilancio consolidato dell’esercizio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

